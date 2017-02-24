Наблюдатели ОБСЕ обвинили ДНР в захвате своего беспилотника

По словам главы мониторинговой миссии, нападение произошло в Ясиноватой, которая находится под контролем самопровозглашенной республики

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан обвинил представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в том, что они, угрожая наблюдателям оружием, захватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

"Инцидент произошел около 14:30 24 февраля в подконтрольной ДНР Ясиноватой к северу от Донецка. Патруль СММ пытался запустить БПЛА, чтобы следить за возможным обстрелом Донецкой фильтровальной станции, когда вооруженные люди направили оружие на них и захватили беспилотник, после чего один из мужчин открыл огонь вблизи патруля СММ", - цитирует слова Апакана пресс-служба ОБСЕ в пятницу.

Глава СММ ОБСЕ отметил: "Стрельба в безоружных гражданских наблюдателей - это не только прямая угроза жизни мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы принести мир в Украину, но и прямой вызов коллективной воле 57 государств-участников ОБСЕ и Минским соглашениям".

Апакан настаивает на том, что виновные в инциденте должны быть привлечены к ответственности, и что такие действия не должны остаться безнаказанными.

"Угрозы наблюдателям СММ (Специальной мониторинговой миссии - ИФ) и всяческое препятствование работе СММ лишь затягивает урегулирование конфликта", - сказал он.