Вылет Boeing-737 из Новосибирска отложили из-за проблем с закрылками

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Проблемы с системой закрылков "Боинга-737" были выявлены при подготовке судна вылетавшего в Сочи из Новосибирска в воскресенье. Старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь", что самолет должен был вылететь в 5:20 мск.

"В настоящее время ожидается прибытие резервного борта, пассажиры размещены в стерильной зоне аэропорта", - сказала она.

Представитель прокуратуры уточнила, что на рейс был зарегистрирован 191 пассажир, в том числе 11 детей.