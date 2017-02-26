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Активист Ильдар Дадин вышел из колонии

Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию

Активист Ильдар Дадин вышел из колонии
Въезд на территорию исправительной колонии в Алтайском крае, где отбывал наказание Ильдар Дадин
Фото: ТАСС, Алексей Цвайгерт

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Активист Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии в Алтайском крае.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний "Интерфаксу" заявили, что "Ильдар Дадин был освобожден от наказания немедленно после того, как документы Верховного суда поступили в исправительную колонию".

22 февраля 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного данной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля 2017 года по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 УК РФ постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру. КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Теги: Ильдар Дадин
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