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В России Дело Никиты Белых

Никиту Белых после курса лечения перевели в СИЗО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся под арестом по обвинению во взяточничестве, переведен после курса лечения из больницы московского следственного изолятора (СИЗО) "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово", сообщила член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"Белых этапировали обратно в СИЗО "Лефортово". Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в "Матросской Тишине", - сказала она "Интерфаксу".

Дело Никиты Белых

По ее словам, курс лечения был выбран приглашенными гражданскими врачами - эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом.

В конце января Меркачева сообщала со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, что Белых пройдет медицинское обследование, в том числе, с участием гражданских специалистов в связи с жалобами на сильные боли в ноге. Незадолго до этого правозащитница сообщила о защемлении нерва на ноге Белых, из-за которого он ходит с большим трудом.

Об ухудшающемся состоянии здоровья арестанта заявлял в конце прошлого года адвокат Андрей Грохотов.

Дело Белых

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года, согласно данным правоохранительных органов, при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. На следующий день суд по ходатайству следствия арестовал его. Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

В рамках уголовного дела в качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество экс-главы региона: две квартиры в Перми, автомобиль Nissan 2011 года выпуска, а также банковские счета с остатками денежных средств в размер 400 тысяч рублей.

Никита Белых свою вину отрицает.

Президент России 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

Задержание и арест Никиты Белых

6 фотографий
Избрание меры пресечения Никите Белых в Басманном судеНикита Белых у Басманного суда 25 июняНикита Белых в здании Басманного суда 24 июняНикита Белых у здания Басманного суда 24 июняНикита Белых во время задержанияНикита Белых во время задержания
Избрание меры пресечения Никите Белых в Басманном суде
Теги: Никита Белых
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