В Госдуме заявили о понимании странами ОБСЕ неизменности статуса Крыма

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пространство ОБСЕ смирилось с возвращением Крыма в состав России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам работы на зимней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене.

"Пространство ОБСЕ уже смирилось, хотя они, может быть, и были, и остаются против, но это личное дело каждого, с тем, что Крым и Севастополь навсегда вернулись в родную гавань", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Он отметил, что в ходе участия в последней сессии ПА ОБСЕ слово "Крым", конечно, звучало, обсуждалось то, что "Крым неотвратимым образом появился на политической карте мира, и следует успокоиться и перестать навешивать ярлыки".

Такие призывы, по словам Слуцкого, звучали и от многих участников недавней Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.