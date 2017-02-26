Порошенко пообещал помогать жителям Крыма

Украинский президент обвинил Россию в нарушении прав человека и в "захвате миллионов заложников"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не оставит Крым без поддержки.

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", - написал украинский президент в своем фейсбуке.

Он также пообещал не оставить крымчан без поддержки и заверил, что Украина продолжает борьбу. Кроме того, Порошенко обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму и Севастополе, заявив, что Киеву удалось на самом высоком уровне закрепить за РФ статус "оккупационной силы".

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после местного референдума, в ходе которого 96,77% жителей Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации.