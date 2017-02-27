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В России Инвестфорум "Сочи 2017"

Мень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы

Изменения в закон придется внести из-за сноса пятиэтажек, вероятно, там же будут учтены принципе расселения жителей

Мень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Закон о столичном статусе Москвы может быть изменен, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

Он отметил, что это один из вариантов законодательных изменений, который рассматривается для продолжения программы переселения столичных пятиэтажек.

"В соответствии с поручением президента страны и совместно с правительством Москвы мы эту законодательную инициативу сейчас готовим. Скорее всего, это будет изменение в закон о столичном статусе города Москвы, и туда будут погружены принципы расселения", - сказал министр.

По его словам, данные изменения связаны с тем, что сейчас пятиэтажки подлежат не сносу, а капитальному ремонту.

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Ранее заместитель председателя по жилищной политике Госдумы РФ Александр Сидякин сообщал, что депутаты планируют в весеннюю сессию внести поправки, необходимые для второго этапа сноса пятиэтажного жилищного фонда столицы. "Как минимум, нужны изменения в земельный, градостроительный и жилищный кодексы в части расселения граждан, развития территорий существующих домов, а также управления вновь возводимыми домами", - отметил он.

Депутат пояснил, что сейчас пятиэтажки сносят исключительно по решениям органов власти субъекта РФ. Иногда это вызывает вопросы у прокуратуры, поэтому необходим федеральный блок поправок.

В рамках второго этапа сноса пятиэтажек столичные власти намерены приступить к расселению 25 млн кв.м жилья. Переселить планируется приблизительно 1,6 млн человек.

Как сообщил Мень, федеральные средства в программе второго этапа сноса московских пятиэтажек задействованы не будут. По его словам, на начальном этапе, скорее всего, будут задействованы средства города. После этого к реализации проекта привлекут частных инвесторов и застройщиков.

Теги: Москва, Михаил Мень, Сочи 2017
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