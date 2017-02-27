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Москва

Владельцы квартир в пятиэтажках будут платить взносы на капремонт до решения о сносе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Собственники пятиэтажек продолжат платить взносы на капитальный ремонт до момента утверждения программы сноса домов, пояснили " Интерфаксу" в пресс-службе Минстроя России.

"Освобождены от уплаты взносов собственники квартир в многоквартирных домах, признанных аварийными, в отношении которых принято решение о сносе или выведенными из регпрограммы по решению субъектов (износ более 70%, высокая удельная стоимость ремонта), то есть до принятия решения о сносе платить обязаны", - отметили в ведомстве.

В нем добавили, что региональная программа капитального ремонта включает в себя перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику). Исключение составляют многоквартирные дома, признанные в установленном правительством порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

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В пресс-службе Минстроя РФ пояснили, что при этом не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения региональной программы капитального ремонта или принятия решения об исключении многоквартирных домов из такой программы нормативным правовым актом субъекта РФ должны быть определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов. Это касается и иных мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах.

Путин о сносе "хрущевок"

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал Путин. Он подчеркнул, что вопросы расселения такого жилья должны решаться с максимальным учетом интересов жителей этих домов.

"Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - сказал Путин.

В свою очередь Собянин заверил, что бюджет Москвы достаточно устойчив. "Мы имеем запас прочности. Поэтому, с точки зрения финансового запуска, видим возможности у города", - заявил Собянин.

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По его словам, на сегодняшний день власти города стоят перед проблемой, которая заключается в том, что, несмотря на то, что с жильцов указанных домов собирается плата за капремонт, но такие работы будут трудновыполнимыми.

В настоящее время в Москве завершается программа сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв. м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв. м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году.

После этого город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв. м. По его словам, новая программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит жильем 1,6 млн горожан.

Теги: Москва
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