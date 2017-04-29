Глава МЧС посчитал халатность причиной пожаров в Бурятии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на контроль каждое возгорание, возникающее на территории Бурятии.

"Все случаи возгорания - на жесткий контроль, и должна быть персональная ответственность владельцев, собственников и арендаторов земель", - сказал он на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр напомнил, что в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации и действует особый противопожарный режим. "Напоминаю, что выжигание растительности, порубочных остатков, травы и разведение костров категорически запрещено", - сказал Пучков.

"Усиливайте профилактическую работу. Возгорания кто-то же организовал? - отметил глава МЧС. - Особое внимание должно уделяться лицам, которые могут допустить преступную халатность, которая и приводит к пожарам".

Накануне в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем в поселке Черёмушки сгорело более 20 строений, семь из них - дома постоянного проживания. Как доложили главе МЧС, основные причины пожаров - вина местного населения и выжигание сухой травы.