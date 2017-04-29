В Тамбове несанкционированная акция оппозиции фактически не состоялась

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Тамбове задержан региональный координатор "Открытой России" Владимир Жилкин, сообщила его жена Наталья Жилкина.

"Владимира задержали при выходе из собственной квартиры", - рассказала она "Интерфаксу".

По ее словам, несанкционированная акция "Открытой России" фактически не состоялась, несколько участников были задержаны полицией для дачи объяснений.

При этом, по информации очевидцев, представители региональных казачьих организаций перекрыли доступ к администрации региона и расположенной там же приемной, куда активисты намеревались отдать свои обращения.