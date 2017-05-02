В РПЦ поддержали запрет "Свидетелей Иеговы" в России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Русской церкви назвали "Свидетелей Иеговы" опасной сектой и поддержали ее запрет в РФ.

"Это секта, причем тоталитарная и вредная. Я об этом хорошо знаю, потому что имел возможность неоднократно общаться с бывшими адептами этой секты", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он видит опасность иеговистов в том, что они, подходя к людям на улицах со своей литературой, представляются христианской организацией, их деятельность построена "на манипулировании сознанием, они разрушают психику людей, семьи". Кроме того, отметил иерарх, приверженцы "Свидетелей Иеговы" "извращают учение Христа, толкуют Евангелие неправильно".

"Их доктрина содержит множество лжеучений. Они не верят в Иисуса Христа как в Бога и Спасителя, не признают догмат о Святой Троице и поэтому христианами называться никак не могут", - заявил он. 20 апреля Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. Таким образом, был удовлетворен административный иск Минюста.

Митрополит приветствовал это решение суда, выразив мнение, что теперь "тлетворное и вредное" влияние иеговистов будет снижаться. Он также добавил, что Церковь не принимала в этом деле никакого участия, к ней не обращались за консультацией.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становилась объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, в ряде регионов ее деятельность была запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений иеговистов в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов - в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и других городах.