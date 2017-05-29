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"Свидетели Иеговы" подали апелляцию на запрет организации в России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские "Свидетели Иеговы" оспорили решение Верховного суда России о признании организации экстремистской и ее ликвидации на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" их представитель Ярослав Сивульский.

"Нами подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда о запрете деятельности на территории РФ "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России" и его ликвидации", - сказал Сивульский в понедельник.

По его словам, дата рассмотрения жалобы пока не определена. "По мнению некоторых наших юристов, жалоба будет рассмотрена, ориентировочно, в конце лета", - добавил он.

В своей жалобе "Свидетели Иеговы" просят отменить решение о признании организации экстремистской и ее ликвидации как принятое необоснованно, так как аргументы Минюста, по словам Сивульского, были убедительно опровергнуты юристами организации.

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"Мы удивлены решением Верховного суда, так как он не учел аргументы стороны защиты ("Свидетелей Иеговы") и просто встал на сторону министерства юстиции, не учитывая, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний в Верховном суде. Это было очевидно для всех, кто присутствовал (на заседании)", - заявил Сивульский.

Верховный суд Москвы 20 апреля по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Согласно постановлению, которое подлежало немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Тогда другой представитель российских "Свидетелей Иеговы" Сергей Черепанов заявил, что они намерены обжаловать данное решение. "Да, конечно, мы будем обжаловать здесь, в апелляции. И мы уже подали жалобу в Европейский суд. Мы будем делать все возможное", - сказал Черепанов.

Иск к религиозной организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в ВС РФ была приостановлена работа "Свидетелей Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью. В пресс-службе министерства "Интерфаксу" сообщили, что иск был подан по результатам внеплановой документальной проверки, проведенной с 8 по 27 февраля 2017 года, на соответствие деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам.

По данным Минюста, "деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, с 2009 по 2016 годы были признаны экстремистскими 95 материалов "Свидетелей Иеговы", ввезенных и распространенных в России, а также запрещены и ликвидированы 8 местных религиозных отделений "Свидетелей Иеговы", которые входили в структуру организации, говорится в материалах на сайте министерства.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионах ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и других городах.

Теги: Свидетели Иеговы
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