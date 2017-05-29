"Свидетели Иеговы" подали апелляцию на запрет организации в России

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские "Свидетели Иеговы" оспорили решение Верховного суда России о признании организации экстремистской и ее ликвидации на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" их представитель Ярослав Сивульский.

"Нами подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда о запрете деятельности на территории РФ "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" в России" и его ликвидации", - сказал Сивульский в понедельник.

По его словам, дата рассмотрения жалобы пока не определена. "По мнению некоторых наших юристов, жалоба будет рассмотрена, ориентировочно, в конце лета", - добавил он.

В своей жалобе "Свидетели Иеговы" просят отменить решение о признании организации экстремистской и ее ликвидации как принятое необоснованно, так как аргументы Минюста, по словам Сивульского, были убедительно опровергнуты юристами организации.

"Мы удивлены решением Верховного суда, так как он не учел аргументы стороны защиты ("Свидетелей Иеговы") и просто встал на сторону министерства юстиции, не учитывая, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний в Верховном суде. Это было очевидно для всех, кто присутствовал (на заседании)", - заявил Сивульский.

Верховный суд Москвы 20 апреля по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Согласно постановлению, которое подлежало немедленному исполнению с момента оглашения, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделений. Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Тогда другой представитель российских "Свидетелей Иеговы" Сергей Черепанов заявил, что они намерены обжаловать данное решение. "Да, конечно, мы будем обжаловать здесь, в апелляции. И мы уже подали жалобу в Европейский суд. Мы будем делать все возможное", - сказал Черепанов.

Иск к религиозной организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в ВС РФ была приостановлена работа "Свидетелей Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью. В пресс-службе министерства "Интерфаксу" сообщили, что иск был подан по результатам внеплановой документальной проверки, проведенной с 8 по 27 февраля 2017 года, на соответствие деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам.

По данным Минюста, "деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, с 2009 по 2016 годы были признаны экстремистскими 95 материалов "Свидетелей Иеговы", ввезенных и распространенных в России, а также запрещены и ликвидированы 8 местных религиозных отделений "Свидетелей Иеговы", которые входили в структуру организации, говорится в материалах на сайте министерства.

Организация "Свидетели Иеговы" регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионах ее деятельность запрещена.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и других городах.