Площадь пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла в шесть раз

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Около 30 новых природных пожаров вспыхнули на Дальнем Востоке за минувшие сутки, пройденная огнем площадь увеличилась с 350 га до 2100 га, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"Всего за сутки на Дальнем Востоке действует 41 природный пожар. Возгорания зарегистрировали в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, в Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областях. Самые сильные очаги отмечались в Приамурье, где выгорело почти 1400 га территории, в основном не лесной", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в дальневосточных регионах было зафиксировано 19 природных пожаров на площади около 350 га.

По данным пресс-службы, к борьбе с возникшими в регионах в минувшие сутки пожарами привлекалось порядка 560 человек, было задействовано 127 единиц техники. К утру среды было потушено 19 из 41 возгорания. В настоящее время 11 пожаров горят в Приморье, семь в Хабаровском крае, два в Амурской области по одному в Еврейской АО и Магаданской области. Пять очагов из числа действующих локализованы.

С начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 563 лесных пожара на площади 95,5 тыс. га. Основная пройденной огнем площадь приходится на Еврейскую АО и Амурскую область. За тот же период 2016 года в округе было зарегистрировано 454 пожара на площади 215 тыс. га.