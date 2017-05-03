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В 51 регионе России запретили жечь костры и выезжать в лес

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса населения, введен в 51 регионе России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Особый противопожарный режим" действует в 3 регионах Дальневосточного, 12 регионах Сибирского, 5 регионах Уральского, 11 регионах Приволжского, одном регионе Северо-Кавказского, одном регионе Южного, 4 регионах Северо-Западного и 14 регионах Центрального федеральных округов", - сказал представитель министерства.

В настоящее время проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", - сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности МЧС России совместно с федеральными структурами, органами исполнительной власти субъектов РФ принимает дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Теги: МЧС
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