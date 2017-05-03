Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу

Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласен

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Кировский областной суд признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по "делу Кировлеса".

"Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева - без удовлетворения", - огласил решение судья в среду.

Навальный и Офицеров на заседание не явились, их интересы представляли защитники - Вадим Кобзев и Светлана Давыдова.

Закон и выдвижение в президенты

Вступивший в силу приговор по "делу Кировлеса" лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента в соответствии с федеральным законодательством, однако сам он считает, что Конституция РФ оставляет ему такую возможность.

Согласно пункту 5.2 закона "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Следовательно, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость.

Вместе с тем, политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы.

Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке.

Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.

Оппозиционер ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента весной 2018 года и уже открыл избирательные штабы в нескольких десятков городов.

"Дело Кировлеса"

Ленинский районный суд Кирова 8 февраля повторно признал Навального виновным в организации хищения 16 млн рублей, принадлежащих предприятию "Кировлес", путем растраты, а предпринимателя Петра Офицерова - виновным в пособничестве данному преступлению.

Суд приговорил Навального к 5 годам заключения условно, Офицерова - к условному сроку в 4 года, а также штрафу в 500 тысяч рублей каждому, который осужденные ранее оплатили по первому приговору.

При этом в 2013 году суд приговорил фигурантов к реальным срокам, но затем изменил наказание на условное.