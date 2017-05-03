Навальный обжалует повторный приговор по делу "Кировлеса" в ЕСПЧ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик Алексей Навальный обратится с жалобой в Страсбургский суд на повторный приговор по "делу Кировлеса", сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд (по правам человека, ЕСПЧ)", - сказал Кобзев.

Адвокат отметил, что жалоба в ЕСПЧ является приоритетной. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - пояснил защитник.

После первого приговора Навальный и второй фигурант бизнесмен Петр Офицеров обратились с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей. ЕСПЧ постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, не отличимых от законной предпринимательской деятельности, "иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.

Президиум Верховного суда РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор осужденным по представлению председателя Верховного суда РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ. Материалы дела вернулись в Ленинский районный суд Кирова на новое рассмотрения, итогом которого стал обжалованный в среду приговор.