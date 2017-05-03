Роспотребнадзор выявил норовирусы у сотрудников столовой лагеря в Удмуртии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В столовой детского лагеря "Дружба" под Ижевском, где накануне произошло массовое отравление воспитанников, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии в среду.

"Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой (...) способствовали инфицированию больных. Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ "Дружба", - говорится в сообщении.

Проведенное эпидемиологическое расследование показало, что заболевание передавалось через пищу.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что по предварительной информации, источником заражения стало одно из блюд в столовой.

В свою очередь управление СКР по Удмуртии сообщает, что количество обратившихся с симптомами отравления выросло до 97 человек, из них 89 - дети в возрасте 14-18 лет.