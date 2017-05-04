Машину с людьми подняли со дна озера в Хабаровском крае

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили и подняли на поверхность опрокинувшийся с моста в озеро Падалинское в Амурском районе Хабаровского края автомобиль с людьми, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Автомобиль нашли спустя три дня после начала поисков. Работу водолазов осложняло сильное течение протоки озера и высокий уровень воды. Поисковые операции на время приостанавливались и возобновились после спада воды.

"В поднятом со дна озера автомобиле находились тела двух мужчин. Тела переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работало 10 человек, было задействовано три единицы техники.