Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
В России

Защита осужденного на 2,5 года колонии Демушкина обжаловала приговор

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Защита националиста Дмитрия Демушкина, осужденного на 2,5 года колонии общего режима по делу о размещении в социальных сетях экстремистского контента, обжаловала приговор, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Олег Колесников.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор Нагатинского суда Москвы, в которой просим отменить приговор, а производство по уголовному делу в отношении Дмитрия Демушкина прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава вменяемых ему преступлений", - сказал Колесников.

По его словам, Нагатинский суд не учел, что следствие не устранило нарушения и противоречия, по которым уголовное дело в отношении Демушкина было ранее тем же судом возвращено в прокуратуру.

В РоссииНационалист Демушкин осужден на 2,5 года за экстремистские посты в соцсетиНационалист Демушкин осужден на 2,5 года за экстремистские посты в соцсетиЧитать подробнее

Кроме того, отметил Колесников, защита полагает, что результаты проведенных по делу экспертиз были заранее прогнозированы органом предварительного следствия, а подбор экспертов проходил не логично, так они искались в регионах, а не в Москве. "Материалы под надуманным предлогом изымались у лучших экспертов в Москве и направлялись в регионы", - сказал Колесников.

Также он отметил, что суд не учел доводы защиты о недопустимости показаний единственных свидетелей обвинения - координатора московского штаба "Национально-освободительного движения" (НОД) Вячеслава Хвастушина и активистки НОД Екатерины Нагибиной. Адвокат пояснил, что об их личной неприязни к Демушкину заявляли допрошенные в суде свидетели защиты. "Хвастушин сам заявил о личной неприязни к Демушкину и движениям, которые он возглавлял", - сказал Колесников.

Как сообщалось, 25 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

Теги: Дмитрий Демушкин, Олег Колесников
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатораСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штатыПодробнее
Минобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в ИдлибеМинобороны РФ отвергло версию о химбоеприпасах советского производства в Идлибе
В военном ведомстве констатировали, что вынуждены разочаровать сказочников Human Rights WatchПодробнее
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акцийПутин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Президент РФ напомнил, что в некоторых европейских странах для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ФоРГО рассказали о масштабе электоральной поддержки ПутинаВ миреБольшинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатовВ РоссииТри четверти россиян признались в гордости своим гражданствомВ миреВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
МИД Белоруссии потребовал от Франции разъяснений после обыска хоккеистов
Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 18 мая
В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на "Лимане" секретной аппаратуре
Собянин подписал закон о выделении 100 млрд рублей на реновацию жилья
В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Рейтинг поддержки "Единой России" к концу апреля составил 48%
В Москве началась репетиция воздушной части парада Победы
Букингемский дворец объяснил необходимость экстренного совещания служащих
Защита осужденного на 2,5 года колонии Демушкина обжаловала приговор
Власти Москвы согласовали проведение митинга о реновации 14 мая
Власти Львова выселили Русский культурный центр из занимаемого им здания
Рубль снизился к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ на 0,1% и снижением РТС на 0,2%
Север Китая накрыла пыльная буря
Иран подтвердил гибель 35 горняков в результате взрыва на шахте
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи