Защита осужденного на 2,5 года колонии Демушкина обжаловала приговор

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Защита националиста Дмитрия Демушкина, осужденного на 2,5 года колонии общего режима по делу о размещении в социальных сетях экстремистского контента, обжаловала приговор, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Олег Колесников.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор Нагатинского суда Москвы, в которой просим отменить приговор, а производство по уголовному делу в отношении Дмитрия Демушкина прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава вменяемых ему преступлений", - сказал Колесников.

По его словам, Нагатинский суд не учел, что следствие не устранило нарушения и противоречия, по которым уголовное дело в отношении Демушкина было ранее тем же судом возвращено в прокуратуру.

Кроме того, отметил Колесников, защита полагает, что результаты проведенных по делу экспертиз были заранее прогнозированы органом предварительного следствия, а подбор экспертов проходил не логично, так они искались в регионах, а не в Москве. "Материалы под надуманным предлогом изымались у лучших экспертов в Москве и направлялись в регионы", - сказал Колесников.

Также он отметил, что суд не учел доводы защиты о недопустимости показаний единственных свидетелей обвинения - координатора московского штаба "Национально-освободительного движения" (НОД) Вячеслава Хвастушина и активистки НОД Екатерины Нагибиной. Адвокат пояснил, что об их личной неприязни к Демушкину заявляли допрошенные в суде свидетели защиты. "Хвастушин сам заявил о личной неприязни к Демушкину и движениям, которые он возглавлял", - сказал Колесников.

Как сообщалось, 25 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).