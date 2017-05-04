В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на "Лимане" секретной аппаратуре

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Все важное оборудование с разведывательного корабля "Лиман" демонтировали до того, как он затонул, сообщения о том, что с него продолжают поднимать секретную аппаратуру, - неправда, заявили в четверг в министерстве обороны России.

"Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота", - сказали в военном ведомстве РФ.

"Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" секретной аппаратуры являются дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", - сказали в Минобороны.

27 апреля Средний разведывательный корабль "Лиман" Черноморского флота РФ затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном. Все члены экипажа были спасены. По данным турецких СМИ, столкнувшееся с "Лиманом" судно шло под флагом Того и перевозило скот. Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, назвали туман.

28 апреля в Минобороны РФ заявили, что с "Лимана" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы. Все члены экипажа, спецоборудование и документы были доставлены на базу Черноморского флота РФ.