РФ признала приговор суда Армении рядовому Пермякову

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в четверг признал пожизненный приговор армянского суда российскому военнослужащему Валерию Пермякову по обвинению в убийстве в Гюмри семи членов семьи Аветисян. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" в четверг пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Признан подлежащим исполнению на территории России приговор суда общей юрисдикции первой инстанции Ширакского марза республики Армения от 23 августа 2016 года в отношении гражданина РФ Валерия Пермякова, окончательное наказание которому определено в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказала Катькало.

Накануне Минюст РФ подтвердил, что обсуждает с коллегами из Армении вопрос о передаче на родину для отбывания наказания Пермякова.

"Вопрос возможной передачи осужденного Пермякова в настоящее время обсуждается между министерством юстиции РФ и министерством юстиции Армении", - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос "Интерфакса".

Там отметили, что "о возможном решении и сроках передачи говорить преждевременно".

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

23 августа 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей. Приговор вступил в силу 28 апреля 2017 года.