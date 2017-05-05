В Иркутской области выявили пять лесных пожаров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки было выявлено пять новых лесных пожаров, из которых два ликвидированы, еще три продолжают действовать на площади 21,5 га, сообщило в пятницу региональное правительство.

"На землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара - в Жигаловском и Куйтунском районах - вновь обнаруженные, в Братском районе - зарегистрированный 3 мая. Общая площадь этих возгораний составляла 12,5 га, покрытых лесом, и семь нелесных гектаров", - говорится в сообщении.

Продолжают действовать два очага в Тайшетском районе, один - в Киренском районе.

"Вертолетом Ми-8 из Братска в Киренский район переброшена группа десантников Иркутской авиабазы охраны лесов в составе 11 человек", - отмечается в сообщении.

По прогнозам ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", сегодня чрезвычайный - V - класс пожароопасности ожидается в Киренском, Усть-Кутском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Нижнеудинском, Нукутском, Балаганском и Братском районах. IV и III классы пожароопасности на территории области не прогнозируются.