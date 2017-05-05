Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне

Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальность

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало, заявил журналистам в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации", - сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Кадыров указал, что "чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией: народ тысячелетиями живёт по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми".

"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идёт о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", - отметил он.

Кадыров также отметил, что "уполномоченный по правам человека в Чечне, правозащитники с огромным опытом работы, общественные организации, руководители правоохранительных органов просили сообщить о фактах притеснения, применения насилия, если таковые были, но заявлений на этот счет до сих пор не поступало".

Ранее сегодня президент Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов на Северном Кавказе. Правозащитница рассказала главе государства, что сейчас занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

Публикация "Новой газеты"

В апреле "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 представителей секс-меньшинств, убиты как минимум три человека. 18 апреля пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила "Интерфаксу", что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования фактов, изложенных в "Новой газете" о положении сексуальных меньшинств в Чечне, будут направлены в Следственный комитет.

Прусенкова добавила, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, "их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности". Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом "Новой газеты" для получения сведений по данной ситуации.