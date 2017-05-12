ВЦИОМ обнаружил рост симпатий россиян к Кадырову

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Имя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова широко известно в российском обществе: лишь 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса ВЦИОМ, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогло так или иначе его охарактеризовать.

Среди ответов преобладает нейтральное определение (руководитель Чечни, 70%) и положительные высказывания: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), "добрый, хороший", "патриот" (по 4%), "уважаемый/адекватный/влиятельный/активный политик" (3%).

Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%). По данным социологов, симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% год назад до 42%, доверие - с 15% до 24%, симпатию - с 16% до 23%.

При этом число безразличных к нему снизилось с 24% до 16%, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 26-28 апреля среди 1800 респондентов.

Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, а 22% полагают, что часть его действий можно оценивать позитивно, часть - негативно.

"Руководитель Чеченской Республики сегодня воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России. Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги опроса.