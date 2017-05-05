Путин обещал обсудить с генпрокурором и главой МВД положение секс-меньшинств в Чечне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обсудить с генпрокурором и главой МВД положение гомосексуалистов на Северном Кавказе.

"Конечно, я переговорю с генпрокурором, министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин на встрече с Москальковой.

В апреле "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 представителей секс-меньшинств, убиты как минимум три человека. 18 апреля пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила "Интерфаксу", что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования фактов, изложенных в "Новой газете" о положении сексуальных меньшинств в Чечне, будут направлены в Следственный комитет.

Прусенкова добавила, что газета располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших, "их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности". Она подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом "Новой газеты" для получения сведений по данной ситуации.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.

Позже на фестивале "Шашлык-Машлык" Кадыров назвал саморекламой СМИ сообщения о преследовании геев в Чечне.

"Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая. Они (СМИ) сами себе просто делают рекламу", - заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.