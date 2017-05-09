Похитители ребенка в Ростовской области объяснили причину своего поступка

По данным СКР, следователям они рассказали, что им захотелось взять на воспитание понравившегося мальчика, похитителями оказались многодетные супруги

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Похитители трехлетнего мальчика, украденного в Морозовске (Ростовская область), оказались многодетными родителями из Волгоградской области, решившими воспитать еще одного ребенка, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Похитители ребенка доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, они пояснили, что 7 мая 2017 года приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, они решили его похитить и воспитать. Выбрав удобное место и время, подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что супруги являются многодетными родителями. В настоящее время их дети переданы в реабилитационный центр.

По данным следствия, 7 мая неустановленные лица, по предварительным данным мужчина и женщина, находясь на улице Ленина в городе Морозовске, похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Следственными органами СКР по Ростовской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц.

В понедельник похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым, похитители задержаны.