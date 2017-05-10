Похитителей ребенка в Ростовской области заподозрили в убийстве приемного сына

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Арестованные по подозрению в похищении ребенка в Ростовской области многодетные родители подозреваются в убийстве одного из своих приемных сыновей, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"При выяснении обстоятельств случившегося следователям стало известно, что у похитителей на воспитании находятся пятеро несовершеннолетних детей, из которых четверо являются приемными. В сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез - четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

При этом, по данным СК, опекуны в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие восемь месяцев не обращались, "но исправно получали причитающиеся выплаты".

Петренко добавила, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", опекуны "в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам смерти приемного ребенка".

"Кроме этого, следственными органами СК России по Волгоградской области уже возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью", - сказала представитель СК.

Ранее Морозовский районный суд в Ростовской области арестовал двух супругов, задержанных по подозрению в похищении трехлетнего ребенка.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина, находясь на улице Ленина в городе Морозовске, похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле.

В понедельник 8 мая мальчик был найден живым и здоровым.