В думском комитете по обороне объяснили отмену воздушной части парада в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Авиационная часть парада Победы в Москве была отменена из-за плохих метеоусловий, по соображениям безопасности, сообщил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"Все было сделано, чтобы была и воздушная часть парада. Но погода сыграла свою роль. Прежде всего, были учтены вопросы безопасности", - сказал он об отмене участия авиации в параде.

По словам Красова, колонны военнослужащих и военной техники, которые прошли по Красной площади на параде Победы, показали мощь российской армии.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что из-за неблагоприятных погодных условий принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве.

Задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.