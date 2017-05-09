Песков объяснил отсутствие авиации на параде в Москве исключительно непогодой

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Отсутствие авиации на праздничном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи".

"Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", - подчеркнул он.

Ранее на Красной площади в Москве завершился военный парад.