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Москва

Песков объяснил отсутствие авиации на параде в Москве исключительно непогодой

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Отсутствие авиации на праздничном параде в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи".

"Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", - подчеркнул он.

Ранее на Красной площади в Москве завершился военный парад.

Парад Победы в Москве

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По Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения &quot;Юнармия&quot;Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 годаПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 &quot;Ярс&quot;Салют ПобедыЗенитный ракетно-пушечный комплекс &quot;Панцирь-СА&quot; на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ &quot;Витязь&quot;
Теги: Москва, Парад Победы, Дмитрий Песков
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