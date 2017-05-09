Путин призвал хранить правду о войне и помнить о ее жертвах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин призвал не забывать о том, что последствия поражения в Великой Отечественной войне были бы для нашей страны гораздо страшнее, чем для государств Европы - это грозило истреблением российской нации.

"Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы также как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса", - сказал он, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

Как отметил президент, "это хорошо нам известно из документов нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах".

"Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", - добавил Путин.

"Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы, - подчеркнул президент. - Вот о чем мы никогда не должны забывать, вот главное".