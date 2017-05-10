Лаврова спросили в США о связи его визита с отставкой директора ФБР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился предположению о том, что его визит в Вашингтон каким-то образом связан с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

На встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в американской столице один из журналистов поинтересовался у российского министра, связан ли его визит с увольнением Коми, на что Лавров ответил: "Вы шутите?"

Кроме того, Лавров и Тиллерсон оставили без ответа вопрос журналистов о том, будут ли на встрече обсуждаться проблемы создания зон деэскалации в Сирии.