Экс-руководителей "Роснано" освободили из-под ареста по делу о растрате

По словам защиты, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а предельный срок содержания фигурантов под домашним арестом и под стражей к этому моменту уже истек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед и бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров, обвиняемые в растрате, вышли на свободу.

"Действительно, 10 мая поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли", - сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат Меламеда Руслан Кожура.

"Мы не располагаем информацией, по каким процессуальным основаниям Генпрокуратура приняла такое решение. Вместе с тем очевидно, что расследование дела будет продолжено", - добавил адвокат.

Он отметил, что "позиция Меламеда и Понурова осталась прежней". "Они не признают себя виновными в инкриминированном им преступлении и утверждают, что их действиями ущерб "Роснано" причинен не был", - сказал защитник.

В свою очередь адвокат Александр Аснис, представляющий интересы "Роснано", сообщил "Интерфаксу", что позиция госкорпорации также не изменилась и она по-преждему считате, что Меламед и Понуров не причинили ей ущерба.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Меламед и Понуров вышли на свободу накануне. Как сообщалось, ранее Мосгорсуд продлевал меру пресечения Меламеду и Понурову до 11 мая.

В Мосгорсуде "Интерфаксу" подтвердили, что к ним не поступало ходатайств о продлении избранных ранее фигурантам мер пресечения.

Суть обвинения

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты (ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания "Роснано" услуг, в которых не было необходимости. В 2008 году финансовый директор Понуровов как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев.

Таким образом в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие. По мнению СКР, "Алемар" не оказал оговоренные в договоре услуги и с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

В свою очередь, в "Роснано" заявили, что ущерба не было, а подозреваемые действовали законно. В госкорпорации выразили уверенность, что в ходе расследования их невиновность будет доказана.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, а находящийся за границей Малышев заочно арестован.