Генпрокуратура вернула в СКР дело экс-руководства "Роснано" о растрате

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России подтвердили, что не утвердили обвинительное заключение по делу в отношении экс-руководителей "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова.

"По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, в связи с чем 2 мая 2017 года оно возвращено в ГСУ СК России для дополнительного следствия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что еще 21 апреля этого года в Генпрокуратуре РФ из ГСУ СКР поступило с обвинительным заключением дело экс-главы "Роснано" Меламеда и финансового директора этой корпорации Понурова о "хищении путем растраты в особо крупном размере".

Ранее защита экс-руководителей "Роснано" сообщила, что Меламед и Понуров вышли на свободу. "Действительно, 10 мая, поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли", - сказал "Интерфаксу" адвокат Меламеда Руслан Кожура в четверг.

Суть обвинения

Меламеду предъявлено обвинение в организации растраты (ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, экс-глава "Роснано" принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания "Роснано" услуг, в которых не было необходимости. В 2008 году финансовый директор Понуровов как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе по отбору советника фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг, который, в свою очередь, подписал заместитель главы "Роснано" Малышев.

Таким образом в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие. По мнению СКР, "Алемар" не оказал оговоренные в договоре услуги и с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

В свою очередь, в "Роснано" заявили, что ущерба не было, а подозреваемые действовали законно. В госкорпорации выразили уверенность, что в ходе расследования их невиновность будет доказана.

Меламед по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест 3 июля 2015 года, Понуров был взят под стражу, а находящийся за границей Малышев заочно арестован.