В Кремле подтвердили передачу Лавровым послания Трампу от Путина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал определенное послание президенту США Дональду Трампу от российского коллеги, не уточнив, носило оно письменный или устный характер.

"Безусловно. Контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", передал ли Лавров какое-то послание Трампу от российского президента.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ, действительно ли президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел Сергея Лаврова по просьбе главы российского государства Владимира Путина, которую тот изложил во время телефонного разговора, Песков сказал: "Я уже отвечал на этот вопрос. Контакты осуществлялись в продолжение разговора двух президентов".

Глава МИД РФ провел в среду, 10 мая, переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего был принят Трампом. По данным агентства Bloomberg, президент США сообщил, что они провели "очень, очень хорошую встречу". В свою очередь Лавров отметил, что на переговорах, помимо сирийского вопроса, обсуждалось палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине.

На вопрос, как в Кремле оценивают состоявшуюся беседу президента США Трампа и Лаврова и можно ли говорить об "оттепели" в российско-американских отношениях, Песков сказал: "Подождите, пока рано делать какие-то заключения. Но сам факт того, что ведется разговор, безусловно, является весьма позитивным".

"Президенты уже говорили три раза по телефону, в развитии этого диалога на высшем уровне госсекретарь США Рекс Тиллерсон был принят в Москве, Лавров был принят в Вашингтоне. Это, безусловно, позитивное явление, но к этому нужно относиться со сдержанным оптимизмом, поскольку впереди ждет большая работа".

В Москве ориентируются на то, что первая личная встреча Путина и Трампа состоится "на полях" саммита "двадцатки" в июле в Гамбурге. "Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи", - отметил Песков.