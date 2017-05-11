МФЦ смогут предоставлять услуги ЗАГСов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Многофункциональные центры предоставления госуслуг будут наделены правом оформлять документы, прерогатива выдачи которых сейчас принадлежит только ЗАГСам, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

"Услуги ЗАГСа будут предоставляться в МФЦ в полном объеме. Это значит, что не только будут приниматься документы, но и регионы смогут полностью организовать эту работу на местах", - отметил замминистра. Разработанный Минэкономразвития законопроект, дающий право регионам наделять МФЦ правом выдавать свидетельства о рождении и смерти, регистрировать акты гражданского состояния, уже внесен в Госдуму.

Говоря о планах по получению гражданами госуслуг на всей территории страны вне зависимости от места жительства и пребывания, Шипов сообщил, что, в первую очередь, это будет касаться федеральных госуслуг.

"Мы хотим сделать так, чтобы граждане могли получать все услуги независимо от места проживания и фактической регистрации", - отметил он. Соответствующий законопроект уже разработан, добавил замминистра.

Недавно правительство наделило МФЦ полномочиями по оформлению водительских удостоверений и загранпаспортов. Эти госуслуги являются одними из наиболее востребованных гражданами, и возможность их получения в МФЦ должна повысить качество предоставления этих услуг на местах.

Первые МФЦ начали создаваться в 2008 году, сейчас они охватывают 96,6% населения страны. МФЦ по принципу "одного окна" предоставляют все самые важные для гражданина услуги, включая оформление пособий, прав на недвижимость, получение паспорта. Обслуживание в МФЦ избавляет получателя от необходимости собирать справки в разных ведомствах, ему нужно только подать заявление и прийти за результатом в установленный срок, а все межведомственные согласования проводит центр госуслуг.