Рогозин пообещал изучить идею отказа от сотрудничества по МКС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ждет, что Роскосмос изучит экспертное мнение о целесообразности для России отказаться от дальнейшего участия в проекте Международной космической станции (МКС).

"Вопрос будущего пилотируемых программ надо обсуждать, а не плыть по течению, отвечая лишь за процесс, а не за результат. Ко мнению этого эксперта стоит прислушаться, а не привычно отмахиваться. Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США, но и других космических держав. Останется лишь только ностальгия по былым временам", - написал Рогозин в фейсбуке.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на эксперта сообщили, что России необходимо прекратить участие в проекте МКС и направить свои силы на космическое сотрудничество со странами БРИКС.