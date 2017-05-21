Экипаж МКС заменит компьютер в открытом космосе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские астронавты выйдут в открытый космос, чтобы заменить вышедший из строя в субботу утром мультиплексор-демультиплексор (МДМ) на МКС. Блок реле данных - одна из двух систем, которые управляют функционалом радиаторов, солнечных батарей, охлаждающих контуров и другого оборудования станции, говорится в сообщении NASA.

Второй МДМ прекрасно функционирует, обеспечивая непрерывную телеметрическую маршрутизацию к системам станции. Экипаж находится вне опасности, и отказ МДМ не оказал влияния на деятельность станции.

Подобный выход на замену MDM был проведен в апреле 2014 года астронавтами Стивом Суонсоном и Риком Мастраккио.

Выход в открытый космос продлится около двух часов. Это будет шестой выход в открытый космос из шлюзовой камеры Quest в этом году.