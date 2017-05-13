Автомобиль такси упал с моста на железнодорожные пути в Барнауле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое пострадали в результате происшедшего в ночь на субботу падения автомобиля "Рено Логан" с моста на железнодорожных пути в Барнауле, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в 02:30 по местному времени водитель автомобиля, 1991 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль пробил металлическое ограждение моста и упал вниз.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пассажирка автомобиля "Рено Логан", женщина 1976 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась в городской больнице №1. Водитель, а также пассажиры - женщины, 1994 года и 1978 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Между тем, как сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, в результате падения автомобиля был поврежден контактный провод, в связи с чем пассажирский поезд №601 "Новосибирск - Бийск" был задержан на 46 минут. В настоящее время инфраструктура ОАО "РЖД" полностью восстановлена, поезда следуют по установленному графику.

На фотографиях с места происшествия, представленных Западно-Сибирской железной дорогой, видно, что автомобиль имеет раскраску такси.