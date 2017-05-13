Штаб Навального появился в Хабаровске

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Избирательный штаб Алексея Навального открылся в субботу в Хабаровске, став первым на Дальнем Востоке и 28 по счету штабом оппозиционера в России.

"У нас сейчас по стране зарегистрировано уже 430 тыс. будущих подписантов и предстоит огромная работа, чтобы эти обещанные подписи превратить в реальные подписи на бумаге. Этим и займутся штабы в регионах, в том числе и в Хабаровске", - сказал журналистам руководитель избирательной кампании оппозиционера Леонид Волков на пресс-конференции после открытия штаба.

Он сообщил, что в Хабаровске в настоящее время зарегистрировано 3 тыс. подписантов, в планах ожидается 6 тысяч.

"В числе наших волонтеров в Хабаровске около 700 человек, порядка 200 были на открытии штаба, в задачи которого входит их координация, оказание юридической поддержки и снабжение агитационными материалами", - добавил Волков.

Руководителем штаба в Хабаровске, по его словам, стал Алексей Ворсин.

Волков также сообщил, что помимо Хабаровска, штабы на Дальнем Востоке планируется открыть в Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке, Благовещенске и Якутске.