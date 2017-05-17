Камчатский вулкан Шивелуч пятый день подряд выбросил пепел

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Это событие на вулкане произошло во вторник вечером по местному времени. Пепловый шлейф протянулся к северо-востоку от Шивелуча в сторону залива Озерной", - говорится в сообщении.

Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет. По данным МЧС, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Это уже пятый пепловый выброс из вулкана за пять дней. В этот период Шивелуч ежедневно выбрасывал столбы пепла высотой от 3,5 до 13 км над уровнем моря. Пеплопадов в населенных пунктах тогда также не было.

Шивелучу присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Спасатели рекомендуют туристическим организациям не организовывать туры в районе вулкана.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.