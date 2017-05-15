Детский омбудсмен сочла сомнительной идею налога на малодетность

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова скептически отнеслась к перспективе введения налога на малодетность.

"Эффективность его (законопроекта - ИФ) весьма сомнительна. Эта мера вряд ли пойдет сегодня", - сказала А.Кузнецова в понедельник журналистам в Москве.

"Нам нужна эффективная форма поддержки семьи, которая помогает семье стать самостоятельной, выбраться на качественно новый уровень жизни. Материнский капитал это доказал", - отметила она.

10 мая стало известно о подготовке проекта федерального закона "О статусе многодетных семей". Подготовивший его Институт демографии, миграции и регионального развития направил документ президенту. Речь в документе идет о введении налога на малодетность, такой налог предлагается ввести для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе такого предложения. В "Единой России" раскритиковали эту идею.