Медведев заявил об отсутствии планов введения налога на малодетность

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев отверг возможность введения в России налога на малодетность.

"Планов вводить такой налог нет, тема закрыта", - сказал премьер во вторник в беседе с рабочими "Невского завода".

Глава правительства заметил, что "в СМИ много чего пишут".

Он подчеркнул, что планов возвращаться к опыту советских времен, когда существовал так называемый "налог на холостяков", нет.

"Такой закон мы принимать не будем, и вводить такой налог в планах нет", - повторил Медведев.

10 мая стало известно о подготовке проекта федерального закона "О статусе многодетных семей". Подготовивший его Институт демографии, миграции и регионального развития направил документ президенту. Речь в документе идет о введении налога на малодетность, такой налог предлагается ввести для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе такого предложения. В "Единой России" раскритиковали эту идею.