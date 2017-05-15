Владимир Путин отказался озвучить свое решение об участии в выборах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает преждевременным сообщать о том, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах.

"Нет", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах.

В феврале этого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня.

"Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал. Пока еще есть достаточно времени до начала электоральной кампании, пока еще повестка дня другая ", - сказал он 21 февраля журналистам.