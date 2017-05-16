Песков заявил о готовности властей Москвы к диалогу по вопросам реновации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются в готовности московских властей к диалогу по вопросам реновации жилья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютно открыто для всех замечаний и конструктивных предложений ведет себя мэрия Москвы, и не вызывает сомнений готовность и желание вести диалог со всеми", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации вокруг программы реновации жилья в Москве.

Пресс-секретарь также отметил, что данная тема остается в повестке дня Кремля, хотя в последние дни глава государства находился в Китае и не контактировал с мэрией столицы по этому вопросу.