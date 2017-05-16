Второе чтение законопроекта о пятиэтажках перенесено на 5 июля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании во вторник принял решение перенести на 5 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта о сносе московских "хрущевок" и создании Фонда содействия реновации жилищного фонда, сообщил после заседания Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Совет Думы принял решение о том, что по законопроекту о реновации жилищного фонда в Москве 20 июня будут проведены парламентские слушания. И второе чтение намечается на 5 июля", - сказал Мельников.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму группой депутатов. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

"Вне района проживания, но в границах административного округа равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сносимый многоквартирный дом расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе", - отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение проекта закона о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении.

По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу, принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно, пояснили в думском управлении по связам с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года. Выразить свое мнение можно будет в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы".