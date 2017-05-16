По факту обрушения подъезда дома в Волгограде возбуждено уголовное дело

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи считают, что причиной взрыва в жилом доме в Волгограде стало выполнение работ с пренебрежением техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в результате происшествия погибли два человека (мужчина и женщина), их личности устанавливаются. Между тем ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего, как уточнялось, это была женщина.

"Проводятся неотложные следственные действия, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы", - говорится в пресс-релизе.