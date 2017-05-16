В Чечне сочли иск ЛГБТ-организаций попыткой оказать давление на Кадырова

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В руководстве Чечни считают, что иск французских ЛГБТ-ассоциаций в Международный уголовный суд (МУС) к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову срежиссирован и является попыткой оказать на руководителя Чечни психологическое давление.

Ранее СМИ сообщили, что три французские ЛГБТ-ассоциации подали к Рамзану Кадырову иск в МУС в связи с якобы имеющимися в республике притеснениями лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как заявил "Интерфаксу" источник, близкий к правительству ЧР, по его мнению, за "этими исками просматриваются срежиссированные действия, проплаченные силами, которые стремятся дискредитировать Российскую Федерацию".

"Проводимые в последнее время информационные атаки направлены против человека, который является не просто руководителем региона, а политиком, имеющим активную позицию по самым острым, животрепещущим вопросам, пренебрежительное отношение к которым может угрожать миру и стабильности в целом ряде регионов", - сказал источник.

"Эти силы стремятся оказывать на Рамзана Кадырова психологическое давление, выбить его из седла. Эти попытки напрасны, ничего из этого не выйдет", - сказал источник.

Он подчеркнул, что проблемы лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике не существует - она надуманна.

13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне якобы задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека.