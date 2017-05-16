Москалькова направила в СКР данные "Новой газеты" о геях в Чечне

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что направила в Следственный комитет России информацию "Новой газеты" с личными данными представителей ЛГБТ-сообщества, якобы подвергнутых преследованию в Чечне.

"Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от "Новой газеты" и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

Она отметила, что месяц на рассмотрение ее обращения еще не истек.

Москалькова сообщила, что информация "Новой газеты касается людей, местонахождение которых неизвестно, и предполагается, что они могли быть убиты.

По ее словам, вопрос не в сексуальной ориентации этих людей, а в том что "никто и ни при каких условиях не может быть подвергнут насилию, унижению, и, тем более, лишению жизни".

"Правомерно было бы, если бы центральный, федеральный орган тоже принимал бы обращения", - сказала Москалькова.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике.