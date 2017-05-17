Литва предоставила убежище двум геям из Чечни

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в республику прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", - сказал министр агентству BNS.

Линкявичюс не стал более подробно комментировать приезд этих людей, отметив, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла подвергавшихся преследованиям геев, и она координирует эти действия с союзниками на Западе.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны", - сказал министр.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, однако глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения. 13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.