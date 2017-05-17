Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов разрушенного дома в Волгограде

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"Из-под завалов извлечено тело женщины 1931 года рождения. Таким образом, в настоящее время извлечены тела троих погибших. Предположительно под завалами может находиться еще одна погибшая 1990 года рождения", - сказала Кунцикая.

Она отметила, что поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда. Погибли три человека, 14 пострадали.

Между тем руководитель Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер ранее сообщил, что под завалами могут находиться еще двое погибших.

"В результате происшествия погибли три человека, еще двое могут находиться под завалами", - сказал И.Одер журналистам на месте происшествия в ночь на среду.